RAPÇİ SANSAR SALVO’YA TAHLİYE

Üç ay önce tutuklanan ünlü rapçi Sansar Salvo (gerçek adıyla Ekin Can Arslan) tahliye oldu. Rap müziği dünyasında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Sansar Salvo, bir klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte Sansar Salvo’nun tahliye olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme İddiası

Sansar Salvo, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında toplum güvenliğini tehlikeye düşürmekle suçlanmıştı. Ünlü rapçi, özellikle müzik klibinde yer alan bazı sahnelerle uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği öne sürülerek gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Bu dava, Sansar Salvo’nun kariyerinde oldukça dikkat çekici bir dönemeç olmuştu.

Tahliye Kararı Sosyal Medyadan Duyuruldu

Sansar Salvo’nun tahliye edilmesi, rap müziği severler ve sanatçının takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Ünlü müzik yapımcısı ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver (Ebo), Sansar Salvo’nun serbest kalacağı bilgisini sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden duyurdu. Tilaver, paylaşımında, “Ekincan abi (Sansar Salvo) bugün tahliye oluyor.” ifadelerini kullandı.

Sansar Salvo’nun Gelecek Adımları

Sansar Salvo’nun tahliye edilmesinin ardından müzik dünyasında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Takipçileri, sanatçının yeni projelerinin yakın zamanda duyurulmasını bekliyor.

Sansar Salvo‘nun tahliye edilmesi, hem rap müziği tutkunları hem de sanatçının sevenleri için heyecan verici bir gelişme oldu. Sansar Salvo’nun gelecekteki projeleri şimdiden büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr