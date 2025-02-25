YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA SERDAR ORTAÇ’A 10 AY HAPİS CEZASI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle yargılanıyordu.

Ortaç’ın “Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Serdar Ortaç’a 10 ay hapis ve 400 lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Ancak mahkeme heyeti, hükmün geri bırakılmasına hükmetti.

SAVCILIK 3 YIL HAPİS İSTEMİŞTİ

Savcılık mütalaasında, Serdar Ortaç’ın yasa dışı bahis teşviki ve reklam suçu nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, hapis cezasını 10 ay ile sınırlandırarak hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Ayrıca, Serdar Ortaç hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil , yasa dışı bahis teşviki suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra ev hapsi kararı verilmişti.

, yasa dışı bahis teşviki suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra ev hapsi kararı verilmişti. Serdar Ortaç’ın avukatı , ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

, ev hapsi kararının kaldırılması için itirazda bulunmuştu. Mahkeme, ev hapsi kararını kaldırarak, adli kontrolle yargı sürecinin devam etmesine hükmetmişti.

Bu gelişmeyle birlikte Serdar Ortaç hakkındaki dava kapanırken, aldığı ceza hükmün geri bırakılması nedeniyle infaz edilmeyecek.

Kaynak: www.ensonhaber.com