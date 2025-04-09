RAMAZAN TEBRİĞİ KRİZİ DERİNLEŞTİ

Zorlu Holding bünyesinde yaşanan “Ramazan tebriği” krizi büyüyor. Daha önce şirketin CEO’su Cem Köksal’ın istifasına yol açan e-posta gerilimi, şimdi de Vestel CEO’su Ergün Güler’in görevinden ayrılmasıyla yeni bir boyuta taşındı.

Zorlu Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Vestel Şirketler Grubu CEO’su Ergün Güler, 9 Nisan 2025 itibarıyla görevini bırakıyor. Güler’in 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanacağı belirtildi.

KÖKSAL’IN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kriz, Ramazan ayı nedeniyle şirket içinde gönderilen kutlama e-postalarıyla başladı. Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Ramazan ayı tebrik mesajlarına karşı çıkarak, şirketin “dinden bağımsız bir kurumsal duruşa” sahip olduğunu ifade etmişti. Köksal, “Şirket olarak Şeker ve Kurban Bayramlarını kutluyoruz, ancak Ramazan ayı kutlaması bizim kültürümüzde yok” açıklamasında bulunmuştu.

Bu sözler kurum içinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Maillerin basına sızmasının ardından Köksal hakkında soruşturma başlatıldı ve kısa süre sonra görevinden istifa etti.

ERGÜN GÜLER’İN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebriği sürecinde Cem Köksal ile yaşadığı fikir ayrılığı, görev değişikliğini beraberinde getirdi. Güler’in görevden alınmadığı, ancak daha az görünür ve daha teknik bir göreve yönlendirildiği değerlendirmesi yapılıyor.

Zorlu Holding’in açıklamasına göre, Vestel Şirketler Grubu CEO’luğu görevini yeni bir atama yapılana kadar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ömer Yüngül yürütecek.

TÜRK İŞ DÜNYASINDA ‘DİNİ NÖTRLÜK’ TARTIŞMASI

Yaşanan olaylar sadece Zorlu Holding içinde değil, Türkiye iş dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Şirketlerin dini ve kültürel bayramlara yaklaşımı, kurumsal iletişimdeki hassasiyetler ve çok uluslu yapıların değer politikaları gibi konular yeniden gündeme taşındı.

Bazı çevreler, Güler’in Ramazan ayı tebriklerinin doğal ve kurumsal kültüre uygun olduğunu savunurken; Köksal’ın açıklamalarının “aşırı seküler ve dışlayıcı” bulunduğu yorumlarını yaptı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net