Suriyeliler bıçak ve çekiçle birbirlerine girdiler. Türkiye’yi Teksas’a çevirdiler

Konya’da Suriyeliler kendi aralarında kavga etti. Bıçak, makas ve çekiçli kavgada 8 kişi yaralandı. Türkiye adeta Teksas’a döndü yorumları yapıldı.