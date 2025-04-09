VOLKAN KONAK PAYLAŞIMI SONRASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın vefatı Türkiye’yi yasa boğarken, Beyaz TV’de sık sık ekrana çıkan Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’nun yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti. Gelen yoğun eleştirilerin ardından Civelekoğlu’nun Beyaz TV ile yolları ayrıldı.

“İYİ BİLMEZDİK” PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ALDI

Volkan Konak’ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Civelekoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İyi bilmezdik. Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kötü alışkanlıklara teşvik ederler. Zina ettirirler, alkolle alıştırırlar.”

Bu ifadeler özellikle Volkan Konak hayranlarını ve kamuoyunun büyük bir kesimini derinden yaraladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, sanat dünyasından da tepkiler aldı.

BEYAZ TV: “ARTIK EKRANLARIMIZDA YER ALMAYACAK”

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Fatih Reşit Civelekoğlu, yeni bir açıklama yaparak Beyaz TV yönetiminin aldığı kararla artık kanalda yer almayacağını duyurdu. Kanal yönetiminin bu kararının ardında kamuoyundan gelen yoğun baskının etkili olduğu belirtiliyor.

Civelekoğlu’nun, “Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var” programında düzenli olarak yer alması ve izleyici kitlesiyle doğrudan etkileşim kuran bir figür olması, tartışmanın daha da büyümesine yol açtı.

VOLKAN KONAK’A SAYGI MESAJLARI SÜRÜYOR

Türkiye’nin dört bir yanından sanatçılar, siyasetçiler ve vatandaşlar Volkan Konak’ın ardından sosyal medyada taziye ve anma mesajları paylaşmaya devam ediyor. Konak, yalnızca müzik kariyeriyle değil; toplumcu duruşu, Karadeniz kültürünü yaşatma çabaları ve duruşuyla geniş bir kesimin sevgisini kazanmıştı.

Fatih Reşit Civelekoğlu’nun söz konusu açıklamaları, bu sevgiye ve saygıya gölge düşüren bir tavır olarak değerlendirilerek geniş bir kesim tarafından kınandı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net