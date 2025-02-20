  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. RAMAZAN PİDESİNE ZAM! 2025 STANDARDI CEP YAKACAK

RAMAZAN PİDESİNE ZAM! 2025 STANDARDI CEP YAKACAK

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
1
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

RAMAZAN PİDESİNE YÜZDE 35 ZAM! 2025 yılı AÇIKLANDI

HABER MERKEZİ

Bir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarındaki artışı duyurdu.

Ramazan pidesinde bu yılın fiyatları belirlendi

PİDEYE ZAM: 370 GRAMLIK PİDE 30 TL OLDU

Geçen yıl 340 gramı 20 TL’den satışa sunulan Ramazan pidesinin fiyatı, bu yıl 30 TL’ye yükseldi. üstelik pidenin gramajı da artırılarak 370 gram çıkarıldı.

250 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 20 TL OLDU

İstanbul ve Ankara’da geçen yıl 250 gramlık Ramazan pidesi 15 TL’den satılıyordu. Bu yıl ise aynı gramajdaki pidenin 20 TL olduğu belirlendi.

Yeni fiyatlarla birlikte Ramazan pidesine yaklaşık yüzde 35 oranda ulaşmış oldu. Vatandaşlar, artan fiyatlara karşı Ramazan sofralarının daha pahalıya mal olduğunu ifade ederken, fırıncılar ise artan harcamaların artışının zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

RAMAZAN PİDESİNE ZAM! 2025 STANDARDI CEP YAKACAK
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp