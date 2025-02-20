KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI! İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 30 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Türkiye genelinde koşullar devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden ve kaymakamlıklardan peş peşe yapılan duyurularla okulların tatil edildiği açıklandı. Yetkililer, kişisel olarak dikkatli ve tedbirli olmaya çağrılırken, kamu bünyesinde çalışan bazı personeller için idari izin alındı.

Eğitime Ara Verilen İller ve Açıklamalar

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat’ta tüm eğitim öğrencilerinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Engelli, hamile ve 8 yaşında altı çocuğu olan kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUŞ

Muş Valiliği, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretiminin verildiğini açıkladı. Üniversiteler hariç tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nin Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat’ta eğitime ara verildiği duyuruldu. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacak.

ORDU

Ordu Valiliği, il genelinde sabah saatlerinde başlayan ve sıcaklıkta süren kar yağışı nedeniyle 20 Şubat’ta tüm resmi ve özel eğitim öğrencilerinde eğitim verildiğini açıkladı.

SİİRT

Siirt’in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Vali Kemal Kızılkaya, müşterilerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Heyelan, don ve buzlanma riskine dikkat çekildi.

BAYBURT

Bayburt Valiliği, ülke çapında yaygınlaşan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim verildiğini ve kamuda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağını bildirdi.

GİRESUN

Giresun’da tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, kişisel kar yağışı ve buzlanmaya karşı önlemli olmaya başladı.

ERZİNCAN

Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Kamuda çalışan engelli ve hamilelik durumunda de izinli olacağı belirtildi.

KOCAELİ

Kocaeli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 20-21 Şubat tarihlerinde eğitime iki gün ara verildi.

ARDAHAN

Posof ilçesi dışında Ardahan genelinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

YOZGAT

Yozgat genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.

VAN

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

SİVAS

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm dünyada eğitime ara verildiği duyuruldu.

KARS

Kars Valiliği, tüm dünyada yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

TRABZON

Trabzon’da 20-21 Şubat tarihlerinde eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.

ARTVİN

Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SAKARYA

Sakarya’da 20-21 Şubat tarihlerinde eğitime ara verildi.

BİTLİS

Bitlis’te devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

TOKAT

Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE

Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde eğitime ara verildi.

AĞRI

Ağrı’da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.

YALOVA

Yalova’da merkez ve bazı ilçelerde ulaşımlı eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da ulaşımlı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

ERZURUM

Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edildi.

SAMSUN

Ladik ve Asarcık ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklandı.

BURSA

İnegöl ilçesinde ulaşımlı eğitime ara verildi.

BİLECİK

Bilecik’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

ÇORUM

Mecitözü ve Alaca ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

SİNOP

Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde eğitime ara verildi.

MALATYA

Doğanşehir ilçesinde eğitime ara verildiği açıklandı.

RİZE

Rize genelinde eğitime ara verildi.

BOLU

Bolu’nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

BİNGÖL

Adaklı, Karlıova, Kiğı ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiği açıklandı.

ESKİŞEHİR

Mihalıççık ilçesinde eğitime verildiği belirtildi.

Yetkililer, hava koşullarının ilerleyen günlerinde dayanıklılığını koruyacağını belirterek dikkatli olmaya davet etti.