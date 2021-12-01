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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası
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25 Aralık 2021 - 12:19

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası

Amsterdam’daki Seks Müzesi ve ünlü Red Light District’te çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlayınca müstehcenlik suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a mahkemeden kötü haber geldi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 1

23 yaşındaki Merve Taşkın geçen yıl ocak ayında, doğum gününde Hollanda’ya gitti.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 2

Amsterdam’daki Seks Müzesi ve Red Light District’i de ziyaret eden Merve Taşkın, burada çektiği cinsel objelerin fotoğraflarını paylaştı, iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 3

Yaklaşık 3 ay sonra tatil için bu kez Çanakkale’ye giden Merve Taşkın, kaldığı otelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 4

Merve Taşkın, hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını öğrendi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 5

Merve Taşkın’a Müstehcen paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 6

Merve Taşkın’a açılan dava dünya medyasında da haber oldu.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 7

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davada savunma yapan Merve Taşkın, fotoğrafları bir müzede çektirdiğini ve kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Taşkın, “Suç işlemedim. Paylaşımı orada yaptım. Orada suç değil” dedi.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 8

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün görülen duruşmada Merve Taşkın hakkındaki kararını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 9

Taşkın’a 6 ay hapis cezası veren mahkeme, iyi halle cezayı 5 aya indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 10

Merve Taşkın aldığı ceza nedeniyle 5 yıl denetime tabi tutulacak. Eğer bu süre içerisinde bir ceza işlerse 5 ay cezaevine girecek.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 11

Merve Taşkın, kararı, “İfade hürriyeti kapsamında dünyanın ne kadar gerisinde olduğumuzu gösteriyor” diye yorumladı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 12

İşte Taşkın’ın ceza almasına neden olan o ve gündem olan diğer paylaşımları…

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 13

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 16

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 17

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 22

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 39

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a müstehcenlik suçundan 5 ay hapis cezası - Sayfa 60

 

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