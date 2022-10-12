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Putin’in uyarısı dünyayı tedirgin etmişti! Biden canlı yayında duyurdu: Düşünmüyorum…

Putin’in uyarısı dünyayı tedirgin etmişti! Biden canlı yayında duyurdu: Düşünmüyorum…
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12 Ekim 2022 - 16:45
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müdahalesi devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘nükleer kıyamet (Armageddon)’ çıkışı gündem olmuştu. “Putin’in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?” şeklinde sorulan soruya Biden dikkat çeken bir cevap verdi.

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’dan önemli açıklamalar geldi. Biden, Putin’in nükleer silah kullanacağını düşmediğini ifade ederken “Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” dedi. Rusya’nın nükleer silah kullanmasında NATO ve Pentagon’un buna yanıtının ne olacağı konusundaki soruya ise Biden yanıt vermekten kaçındı.

“BUNU YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

ABD Başkanı Joe Biden, CNN televizyonundan Jake Tapper’a verdiği röportajda, ülkenin dış politikasına ve yaklaşan ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya konusunda “nükleer kıyamet (Armageddon)” uyarısıyla dünyanın dikkatini çeken Biden’a bu açıklamaları hatırlatıldı.

Tapper’ın, “Putin’in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?” şeklindeki sorusunu Biden, “Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum.” şeklinde yanıtlayarak daha önceki açıklamalarından daha farklı bir tablo çizdi.

O SORUYA CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Biden nükleer silah kullanmasının bir dünya savaşına yol açabileceği uyarısını yineleyerek Ukrayna’da nükleer silah kullanmanın “istenmeyen” sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Biden, Tapper’ın Rusya’nın nükleer silah kullanmasında NATO ve Pentagon’un buna yanıtının ne olacağı konusundaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Putin’in Ukrayna konusunda “rasyonel” davranıp davranmadığı tartışmalarına ilişkin de Biden, “Putin’in irrasyonel biri olduğunu düşünmüyorum, sadece yanlış hesaplar yaptı. Ukrayna’da herkesin ona kucak açacağını sandı.” diye konuştu.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Biden, gelecek ay yapılacak G20 Zirvesi’nde Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ilişkin ise “Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum.” dedi.

Putin ile bir konuyu görüşecek olsa Rusya’da tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner’in salıverilmesi konusunda görüşeceğini belirten Biden, “Ukrayna olmadan, Rusya ile Ukrayna konusunu görüşmem.” ifadesini kullandı.

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gündeme gelen Suudi Arabistan ziyaretini ve bu ülke ile ilişkileri de değerlendirdi.

“SUUDİ ARABİSTAN’IN RUSYA İLE YAPTIKLARININ SONUÇLARI OLACAK”

Yaz aylarında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin amacının petrol değil, İsrail ile bölge ülkelerin normalleşme süreci olduğunun altını çizen Biden, “Şu anda bu ilişkileri değerlendirme sürecindeyim. Temsilciler Meclisi ve Senato (tatilin ardından kasım ayında) görevine geri döndüğünde, Suudi Arabistan’ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak.” değerlendirmesini yaptı.

“TRUMP’I TEKRAR YENECEĞİM”

Biden, Kongre ara seçimlerine 4 hafta kalmışken ülkedeki resesyon endişelerine ilişkin şunları kaydetti:

“Bakın, her 6 ayda bir resesyon olacağını söylüyorlar ama bu hala olmadı. Bunun olacağının da hiçbir garantisi yok. Ben bir resesyon olacağını düşünmüyorum. Olsa bile bu çok hafif bir resesyon olur.”

Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olması durumunda, eski rakibi Donald Trump’ı yenebileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise “Trump’ı tekrar yeneceğimi düşünüyorum.” cevabını verdi.

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