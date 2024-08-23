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İsrail askerinin Gazze’de çektiği insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı!

İsrail askerinin Gazze’de çektiği insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ağustos 2024 - 9:09

İsrail askerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi’nde çektiği görüntülerde, mezarların tahrip edildiği, ölen bir Filistinlinin cesedini sokak köpeğinin yediği görülüyor.

Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, X platformundaki hesabından bir İsrail askerinin Gazze’de kayda aldığı görüntülerin yer aldığı sosyal medyadaki paylaşımlarını yayımladı.

Büyük çoğunluğu ocak ayında kayda alınan görüntülerde, çok sayıda İsrail askerinin Gazzeli bir sivile tünel girişi olduğu söylenen bir alanı eştirdiği görülüyor.

Bir başka paylaşımda da İsrail ordusuna ait buldozerin Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir mezarlığı tahrip ettiği kameraya yansıyor.

İsrail askeri mezarların tahrip edildiği anları, “çünkü beni cenazeye davet etmediniz” notuyla paylaşarak alay ediyor.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin içerisinde yüzlerce tavuk olan bir çiftliği yıktığı da görülüyor.

Buldozerin içinden çekildiği anlaşılan bir başka görüntüde, sokak köpeğinin bir Filistinlinin cesedini yediği anlar bulunuyor.

İsrailli askerinin sokak köpeğinin Filistinlinin cesedini yediği anlar için “köpek ne yapıyor” isimli şarkıyı arka plan olarak kullanması dikkati çekiyor.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin bir camiyi patlayıcılarla havaya uçurduğu, buldozerlerle Filistinlilere ait araçları parçaladığı anlar da yer alıyor.

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