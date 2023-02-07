Muharrem İnce: Askeri derhal kışlasından çıkarın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yaptığı çağrıda ordunun kışladan çıkması gerektiğini söyledi.

Muharrem İnce, binlerce ölü ve yaralının olduğu depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu.

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İnce, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!

“Kardeşim burada can verdi, gelmediler” bundan daha acı bir cümle duymadım ben.

Devleti yönetenlere sesleniyorum; Burada kimse yok. Askeri, derhal kışlasından çıkarın!

KAYNAK:www.indyturk.com