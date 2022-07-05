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ÇİN TAYVAN’A SALDIRMA KABİLİYETİNİ GELİŞTİRİYOR

ÇİN TAYVAN’A SALDIRMA KABİLİYETİNİ GELİŞTİRİYOR
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05 Temmuz 2022 - 18:00

ABD GENELKURMAY BAŞKANI MİLLEY: ÇİN TAYVAN’A SALDIRMA KABİLİYETİNİ GELİŞTİRİYOR

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Çin Tayvan’a saldırma kabiliyetini geliştiriyor

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den dikkat çeken bir Çin açıklaması geldi. Milley, ‘Çin Tayvan’a saldırma kabiliyetini geliştiriyor’ dedi.

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna’dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Çin’in Tayvan’a saldırma kabiliyetini açıkça geliştirdiğini söyledi.

Kısa vadede bir saldırı ihtimali görmediklerini belirten Milley, durumu yakından izlediklerini ekledi.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

Çin Tayvan’ın bağımsızlığını tanımıyor ve gerekirse silah zoruyla Çin’in bir parçası haline gelmesi gerektiğini savunuyor. ABD’yi Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemekle itham eden Çin ise, böylesi bir girişime sert bir karşılık vereceklerini belirtiyor.

Son dönemde Çin ve Tayvan’ın en güçlü müttefiki ABD arasındaki gerilim arttı. Çin Tayvan’ın hava sahası sınırlarına çok sayıda savaş uçağı gönderirken ABD de Tayvan karasularına donanmasını yönlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında Çin’in Tayvan hava sahasını test ederek “ateşle oynadığını” söylemiş ve ada saldırıya uğrarsa Tayvan’ı askeri olarak savunmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Pekin ise ABD’yi Tayvan konusunda verdiği sözleri tutmamak ve Çin’in iç işlerine karışmanla suçluyor.

 

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Çin Tayvan’a saldırma kabiliyetini geliştiriyor

ABD ve Japon donanması ve hava kuvvetleri geçtiğimiz aylarda Filipinler denizinde büyük katılımlı tatbikat gerçekleştirmişti.

 

‘SİYASİ BİR KARAR OLACAK’

BBC’ye konuşan Milley, “Devlet Başkanı Şi Cinping daha önceki konuşmalarında Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nu Tayvan’a saldıracak kabiliyete ulaşma emri vermişti” dedi ve ekledi:

“Saldırıp saldırmayacakları ise siyasi bir karar. Çin bunun fayda, zarar ve maliyetini inceleyerek karar verecektir.

“Kısa vadede bir saldırı olacağına dair bir belirti görmüyoruz. Fakat bölgeyi çok ama çok yakından izliyoruz.”

ABD’nin Tayvan’la diplomatik bir ilişkisi yok fakat adaya silah satışında bulunuyor. Çin ile diplomatik ilişkisi bulunan ABD, Çin’in tek bir hükümet tarafından yönetilmesini de diplomatik olarak kabul etmiş durumda.

BIDEN ÇİN’İ UYARMIŞTI: ASKERİ OLARAK SAVUNURUZ

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan’ı askeri olarak savunacağını söylemiş ve ABD’nin Çin’in Tayvan’ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda Yaptığımız taahhüt bu’ demişti.

Biden’ın açıklamasına Çin’den cevap gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ‘Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir” diyerek ABD Başkanı Biden’a uyarıda bulunmuştu.

 

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