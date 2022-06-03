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Psikolog Esra Ezmeci’ye akıllara durgunluk veren soru! “Kocam iki eltimle…”

Psikolog Esra Ezmeci’ye akıllara durgunluk veren soru! “Kocam iki eltimle…”
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03 Haziran 2022 - 15:05

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci’ye gelen son soru şaşkına çevirdi.

Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 1

Hafta içi her gün FOX TV’de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 2

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 3

“ABİLERİNE SÖYLEYEYİM Mİ?”

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, “Kocam iki eltimle ilişki yaşamış. ‘Çocuklar benim mi?’ demiş. Abilerine söyleyeyim mi?” sorusu akıllara durgunluk verdi.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 4

Şaşkına çeviren soruya yanıt veren Ezmeci, “Bu durumu önce eşinizle halledin. İki eltinizle ilişki yaşadıysa ve çocukların ondan olup olmadığını merak ediyorsa, bunun sonucunda neler olacağını da biliyordur. Mutlak aönce eşinizle yüzleşin.” dedi.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 5

PSİKOLOG ESRA EZMECİ’YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

 

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 6

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 7

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 8

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 9

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 10

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 11

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren soru! "Kocam iki eltimle..." - Sayfa 12

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