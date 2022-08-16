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Bakan Koca’dan önemli açıklamalar: Nöbet saati, stajyer doktorlara asgari ücret…

Bakan Koca’dan önemli açıklamalar: Nöbet saati, stajyer doktorlara asgari ücret…
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16 Ağustos 2022 - 9:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor” dedi. Bakan Koca yönetmeliğin haftaya yayınlanacağını ifade etti. Koca stajyer doktorlara asgari ücret uygulamasının Meclis’in açılmasıyla en erken dönemde devreye gireceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 21’inci kuruluş yıl dönümü programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asistanların durumları ve atılan adımların sorulması üzerine yanıt veren Bakan Koca, “Sistemin yükünü çekenler asistan arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sekiz nöbetten fazla olmayacak. Sekiz nöbete indirdik, haftaya yönetmelik yayınlanıyor” ifadelerini kullandı.

“MECLİS AÇILDIĞINDA, MECLİSİN İRADESİ EN ERKEN DÖNEMDE DEVREYE GİRECEK”

Asistanlar ile ilgili atılan adımları detaylandıran Bakan Koca, “Biliyorsunuz eğitim araştırma hastanelerimizde, Üniversite hastanelerimizde özellikle sistemin yükünü taşıyan asistan arkadaşlarımız. Ve ayrıca intern arkadaşlarımız. İntern arkadaşlarımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi olmuştu kabine sonrası ve bundan böyle intern yani son sınıflarında Asgari Ücret kadar bir ücret müjdesi olmuştu. Bununla ilgili de bakıyorum özellikle intern arkadaşlarımız ‘niye halen bu bize ödenmiyor’ diyor. Bildiğiniz gibi bu, kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda, iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında, meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek” açıklamasında bulundu.

“ASİSTAN ARKADAŞLARIMIZIN NÖBET SAYILARI YENİ YÖNETMELİKTE SEKİZİ AŞMAYACAK”

Sistemin yükünü taşıyanların asistanlar olduğunu belirten Bakan Koca, “Asistan arkadaşlarımızın bu dönemde taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık ama uygulamada da asistan arkadaşlarımızın hem katsayılarını hem de ortalamadan, kliniklerin farklılıklarını daha fazla karşılık bulmalarının hem de mesai sonrası çalışmalarının önünü açtık. Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımız nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da sekiz nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelir düzeyleri artarak bundan böyle rahatlıkla evlenebilecek” şeklinde konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da, “İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuzda açıklandı. TBMM, 1 Temmuzda tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak” ifadelerini kullandı.

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