TÜİK enflasyonda madde sepetini yayımlamayı bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayıyla birlikte “Madde Sepeti ve Ortalama Madde Fiyatları”nı açıklamayı bıraktı.

Bugün açıklanan ve yıllık bazda yüzde 73,5’e yükselen enflasyon verisi içerisinde madde fiyatlarına yer vermedi.

TÜİK’ten konuya ilişkin 26 Mayıs’ta bir açıklama yapılarak “TÜFE kapsamında yayımlanmakta olan ayrıntılı tabloların sunum şekli ve içeriği konusunda kamuoyunda gündeme gelen yapıcı eleştiriler de dikkate alınarak, piyasadaki fiyat hareketlerinin kullanıcılar tarafından daha doğru okunması ve takip edilmesine imkan verecek bazı düzenlemeler yapılacaktır.

Bu amaçla Eurostat’ın TÜFE verileri konusundaki dağıtım politikası ve şeffaflık kriterleri de değerlendirilerek, ilerleyen süreçte TÜFE kapsamında yayımlanmakta olan ve Eurostat tarafından talep edilmeyen tabloların kaldırılarak, aynı şekilde talep edilen yeni tabloların da eklenmesine karar verilmiştir.

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni yayımlanacak olan tablolarda, geçmiş aylara ait karşılaştırılabilir veriler de yer alacaktır” denilmişti.