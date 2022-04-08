Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla…

Özellikle genç kızlara ve evli kadınlara ilişki tavsiyesinde bulunan Ezmeci’ye, birbirinden ilginç sorular ve itiraflar geliyor.

Bu zamana kadar kitaplarıyla monolog halinde olan Ezmeci, artık takipçileriyle iletişim kuruyor ve dertlerine derman olmak istiyor.

Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken “Bu kadar da olmaz yorumları” beraberinde geliyor.

Son olarak Ramazan ayına girilmesiyle birlikte soru cevapları daha da kısıtlanması beklenen Ezmeci’ye yeniden malum soru ve itiraflar gelmeye başladı.

İşte Esra Ezmeci’ye gelen itiraflar…