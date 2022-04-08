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Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla…

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla…
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08 Nisan 2022 - 16:07

35 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Fox TV’de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınırken sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla Ramazan ayında da olay olmaya devam ediyor.

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 1

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında insanlara tavsiyeler vererek, evlilikleri ve ilişkileri kurtarmaya devam ediyor.

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 2

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 3

Özellikle genç kızlara ve evli kadınlara ilişki tavsiyesinde bulunan Ezmeci’ye, birbirinden ilginç sorular ve itiraflar geliyor.

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 4

Bu zamana kadar kitaplarıyla monolog halinde olan Ezmeci, artık takipçileriyle iletişim kuruyor ve dertlerine derman olmak istiyor.

Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken “Bu kadar da olmaz yorumları” beraberinde geliyor.

Son olarak Ramazan ayına girilmesiyle birlikte soru cevapları daha da kısıtlanması beklenen Ezmeci’ye yeniden malum soru ve itiraflar gelmeye başladı.

İşte Esra Ezmeci’ye gelen itiraflar…

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 7

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 8

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 9

Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 10
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 11
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 12
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 13
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 14
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 15
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 16
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 17
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 18
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 19
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 20
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 21
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 22
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 23
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 24
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 25
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 26
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 27
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 28
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 29
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 30
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 31
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 32
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 33
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 34
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 35
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 36
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 37
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 38
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 39
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 40
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 41
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 42
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 43
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 44
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 45
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 46
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 47
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 48
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 49
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 50
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 51
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 52
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 53
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 54
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 55
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 56
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 57
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 58
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 59
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 60
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 61
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 62
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 63
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 64
Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 65

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Psikolog Esra Ezmeci aldığı yeni itirafları paylaştı! Eniştemle ilişkim var ama ablamla... - Sayfa 66
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