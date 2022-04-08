Eda Taşpınar Aşka Geldi!

Sosyal Medyada cesur pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Eda Taşpınar’dan çok konuşulacak paylaşımlar gelemeye devam ediyor. Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı, fotoğrafa beğeni yağdı!

Eda Taşpınar bir süre önce Instagram tarafından müstehcen bulunarak yayından kaldırılan pozuyla günlerce konuşulmuştu. Verdiği cesur tatil pozlarıyla tanınan Eda Taşpınar bu sefer aşkını ilan etti. Daha önce ‘Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’ yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar yeni aşkıyla poz verdi.

Çıplak pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Verdiği cesur tatil pozlarıyla tanınan Eda Taşpınar bu sefer aşkını ilan etti.

Daha önce ‘Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’ yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar yeni aşkıyla poz verdi.

Çıplak pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa ve kafası göğsüne koyduğu pozlarını paylaşınca beğeni topladı.

Eda Taşpınar paylaşımını yorumlara da kapadı.