Perakende devi LC Waikiki Araplara mı satılıyor?

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Ülker, Körfez ziyaretlerinin ardından telekom, ulaşım ve finans alanında bazı satışların olabileceğine dikkat çekti.

Ülker, yazısında, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma için imza atıldı. 2 ülkeyi kapsayan 3 günlük tur, yakın zamanda özellikle kamuya ait şirketlerin de olduğu bazı satışların da geleceğinin sinyalini veriyor. Özellikle Telekom, ulaşım ve finans öne çıkacak gibi görünüyor.

19 Temmuz’da sona eren Körfez Turu yeni iş birlikleri adına önemli fırsatların orta vadede hayata geçirileceğini gösteriyor. Körfez Turu’nun yansımaları merakla beklenirken, hem bölgeyi hem de Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir gelişme konusunda önemli bir bilgi edindim. Edindiğim bilgilere göre Türkiye’nin perakendede en önemli markalarından biri olan LC Waikiki’nin Körfez Bölgesi’nden ortaklık teklifi almış.

Teklifte bulunan şirketin Katarlı olduğu konuşuluyor. Ancak bu konuda henüz net bir bilgiye ulaşamadım. Körfez Bölgesi’ndeki şirketin LC Waikiki için yüzde 51’i aşan bir hisse talebi var.”

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili LC Waikiki’den açıklama geldi. Haber üzerine açıklama yapan şirket, “Gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadelerini kullandı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Kamuoyuna duyurulur,

Dünya Gazetesi’nde bugün (24.07.2023) yayınlanan ‘LC Waikiki’ye Körfez İlgisi’ başlıklı haberde, bölgedeki bir şirket tarafından LC Waikiki’ye ortaklık teklifi verildiği iddia edilmiştir.

Gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Saygılarımızla,”