Sakarya’da Orman Yangınında Hortum Korkusu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Bilecik’e sıçrayan orman yangınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in sosyal medya hesabından paylaştığı çarpıcı görüntüler, yangının şiddetini ve doğaya verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle alevlerin dönerek gökyüzüne yükseldiği ve adeta bir “yangın hortumu” oluşturduğu anlar büyük dikkat çekti.

Yangın bölgesinde ekiplerin gece gündüz demeden yoğun bir şekilde söndürme çalışmaları devam ediyor. Karacabey, paylaştığı görüntülerde “Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem karadan hem havadan müdahaleler aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer, bölgedeki yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.