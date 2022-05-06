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Prof. Dr. Rona Aybay yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Rona Aybay yaşamını yitirdi
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06 Mayıs 2022 - 9:53

Hukukçu, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Rona Aybay, yaşamını yitirdi. Aybay, 7 Mayıs Cumartesi toprağa verilecek.

Prof. Dr. Rona Aybay’ın yaşamını yitirmesi üzerine sevenleri ve birçok kurum baş sağlığı dileklerini iletti. Türkiye Barolar Birliği, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “Acı kaybımız. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi önceki dönem (2006-2011) başkanlarından, değerli bilim insanı Av. Prof. Dr. Rona Aybay’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

RONA AYBAY KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak doktorasını tamamlayan Aybay, 1964 yılında Columbia Üniversitesi’nde mukayeseli hukuk masterini tamamladı.

1973 yılında öncelikle doçent ardından profesör ünvanını alan Rona Aybay, ODTÜ’de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek’teki insan hakları ihlallerini incelemekle görevli AGİT komisyonu üyeliklerinde, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi’nin kurulduğu 1996’dan kapandığı 2003’e kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yargıçlık görevlerinde de bulundu.

Aybay, 12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra üniversiteden uzaklaştırılmış ve yedi yıl sonra Danıştay kararıyla görevine geri döndü. Hukukçu, akademisyen ve yazar Rona Aybay, son olarak Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.

 

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