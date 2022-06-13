AKP milletvekilleri TOGG için sıraya girdi! Fiyatı ise…

AKP milletvekillerinin 2023 yılında satışının yapılması beklenen TOGG için sıraya girdiği belirtildi. TOGG’un 1 milyon liraya satılacağı öngörülüyor.

TOGG’un satışa çıkacağı 2023 yılı için birçok AKP milletvekilinin şimdiden sıraya girdiği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre AKP Kızılcahamam kampında yerli otomobille ilgili son durum konuşuldu. TOGG’un 2023 yılında satışının yapılmaya başlayacağını söyleyen Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, bu sene sonunda ise ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca TOGG’u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de Bakan Varank’a talepte bulunduğu öğrenildi. Bakan Varank’ın bu talepleri aldığı ve ilerleyen süreçlerde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.

TOGG FİYATI NE KADAR?

Türkiye’deki otomotiv sektörünü yorumlayan gazeteci Emre Özpeynirci, 2021’in son gününde Daktilo1984’ten Arın Demir’e verdiği röportajında TOGG’un fiyatının 1 milyon TL olarak öngördüğünü söyledi.