Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yeni Akit, Hülya Avşar’ı hedef gösterdi! “Satılık bir mal imiş gibi…”

Yeni Akit, Hülya Avşar’ı hedef gösterdi! “Satılık bir mal imiş gibi…”
7 views
12 Aralık 2022 - 15:02
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, 2 önce paylaştığı yeni şarkısı ‘Anlatma’nın klibinde kamera karşısında soyundu. Bunun üzerine Yeni Akit, Avşar’ı hedef aldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerekirse hayatı durdurun…Gerekirse hayatı durdurun…
Yasak olmasına rağmen dinamitle balık avına çıktı… Patlayan dinamit elini bileğinden kopardıYasak olmasına rağmen dinamitle balık avına çıktı… Patlayan dinamit elini bileğinden kopardı
Arnavutköy’de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: Yaralılar varArnavutköy’de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: Yaralılar var
İşte Dünya Kupası’nda kimsenin gol atamadığı Fas’ın başarısının sırrıİşte Dünya Kupası’nda kimsenin gol atamadığı Fas’ın başarısının sırrı
Arka Sokaklar bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yapımcısı açıkladı!Arka Sokaklar bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yapımcısı açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da Berdan Mardini sürprizi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine Toplantısı başladı! Asgari ücret ve EYT için gözler bu toplantıda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalya’da sel felaketi! İki ilçe sular altında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şıkel kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin konuştuğu kreşte infial yaratacak yeni görüntüler çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gonca Vuslateri Recep İvedik 7 izledikten sonra paylaştı! “Birbirilerinin manitalarına…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Akit, Hülya Avşar’ı hedef gösterdi! “Satılık bir mal imiş gibi…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP lideri Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’na yürüdü! ‘Çok öfkeliyim’ diyerek tepki gösterdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyhin “hem damadı hem de veliahdı”ymış: Kadir İstekli’nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
La Casa de Papel’in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya’da sel felaketi! İki ilçe sular altındaAralık 12, 2022-4:20 pm
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !