Yeni Akit, Hülya Avşar’ı hedef gösterdi! “Satılık bir mal imiş gibi…”

Avşar geçen yıl ‘ekonomi‘ye ilişkin sorulara ‘gerekirse simit yenecek‘ demiş ve büyük tepki toplamıştı. Hülya Avşar, 2 gün önce yeni klibini yayımladı.
Yeni Akit, yeni şarkısı ‘Anlatma‘nın klibini yayımlayan Hülya Avşar’ı ağır sözlerle hedef aldı.
“SATILIK BİR MAL İMİŞ GİBİ…”
Yeni Akit, klip için kamera karşısında soyunan Avşar için, “Hülya Avşar yeni bir rezilliğe imza attı. ‘Anlatma’ isimli bir sözde şarkı için klip hazırlığı yaptığı açıklanan Hülya Avşar, yönetmenliğini üstlendiğini klibinde kadın vücudunu satılık bir mal imiş gibi teşhir eden çırılçıplak görüntülerle kameraların karşısına geçti” ifadelerine yer verdi.
Akit, haberinin devamında Avşar için, ‘kadınlık onurunu ayaklar altına alan teşhirci sahneler…‘ sözlerini kullandı.
BAKANI GÖREVE ÇAĞIRDILAR…
Akit, son olarak Avşar’ın klibi için Aile Bakanı Derya Yanık’ın da kadın olduğunu hatırlatarak göreve çağırdığını ifade etti.