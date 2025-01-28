Prof. Dr. Naci Görür’den Bursa İçin Deprem Uyarısı: “Depreme Hazırlıklı Olun”

Prof. Dr. Naci Görür’den Bursa’ya Deprem Uyarısı: “Hemen Hazırlanmalılar”

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını tedirgin etti. Depremin ardından açıklamalarda bulunan ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunun aktif olduğunu belirterek, Bursa ve çevresindeki şehirlerin depreme hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Görür, Deprem Riskine Dikkat Çekti

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinin önemli bir fay hattı üzerinde yer aldığını belirtti. Görür, Bursa’nın bulunduğu bölgenin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolu üzerinde yer aldığını ifade etti. Gevye, Gemlik ve Balıkesir’in bulunduğu güney kolunun aktif olduğuna dikkat çeken Görür, bu tür depremlerin uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Görür, “Bu tarz 4-5 büyüklüğündeki depremler bir anlam taşır. Kuzeye göre daha yavaş hareket etse de güney kolunun da aktif olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent bileşenlerini deprem hazırlıklarına sokmalıdır. 1855, 1857, 1953, 1954 gibi tarihlerdeki büyük depremler incelenmeli ve periyotlar çıkarılmalıdır. Bu doğrultuda, önlemler alınıp kurumlarla işbirliği yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Deprem Hazırlığı Açıklamaları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozbey, Bursa’nın deprem kuşağında olduğunu ve bu nedenle çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. “Bursa olarak ciddi bir deprem kuşağında yer aldığımızın bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” diyen Bozbey, afet öncesi hazırlıkların önemine dikkat çekti.

İlk olarak Afet İşleri Dairesi’ni kurduklarını belirten Bozbey, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızla sürdürürken, zeminde sıvılaşma olan bölgelerde yoğunlaşarak depreme dirençli bir kent oluşturma yolunda kararlı adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Uluslararası İşbirlikleri ve Deprem Riski Azaltma Projeleri

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile yürütülen projelere de değindi. Bozbey, “Şehirleri Dirençli Hale Getirmek 2030” (Making Cities Resilience 2030) programına dahil olduklarını ve Japonya ile “Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi” üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sonuç Olarak

Bursa’daki deprem ve yapılan açıklamalar, şehirdeki deprem hazırlıklarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarıları, Bursa’nın deprem riskine karşı daha fazla önlem alması gerektiğini işaret ediyor.