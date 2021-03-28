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Kürşat Ayvatoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest

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Kürşat Ayvatoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest
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28 Mart 2021 - 9:36
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Otomobilinde uyuşturucu kullanma görüntüleri üzerine gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sonrası gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin evinde ve arabasında suç unsuru olabilecek delillerin toplandığını, kan örneği alındığını duyurdu.

Açıklamada “Otomobilde pudra şekeri içti” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Kürşat Ayvatoğlu’nun AK Parti Milletvekili Hamza Dağ’ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmiş, Hamza Dağ bu iddiayı yalanlayarak Ayvatoğlu’nun genel merkez büro personeli olduğunu açıklamıştı.

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