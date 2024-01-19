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Fatih Portakal’dan Fatih Mehmet Maçoğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Fatih Mehmet Maçoğlu çıkışı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ocak 2024 - 16:29
Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Kadıköy’den aday olmasına dair bir yorum da Fatih Portakal’dan geldi. Fatih Portakal, yerel seçimler için Kadıköy’den aday gösterilen Maçoğlu’na eleştirilerde bulunarak, “Kadıköy’de ne işi var? Bahçelere domates mi ekecek? Devrimden mi bahsedeceksin? Oradakiler con con zaten, ne anlatacaksın onlara” şifadelerini kullandı.

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