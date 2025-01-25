ALİ YERLİKAYA, KONYA’DA ÇÖKEN BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI DUYURDU

Konya’da Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi: 3 Kişi Kurtarıldı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazdan 3 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, 14 daireli binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi üzerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre, binada 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

3 Kişi Sağ Kurtarıldı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Yaklaşık 5 saat süren çalışmalarda Suriye uyruklu Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ancak genç bir evli çiftin hayatını kaybettiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu kayıp hepimizi derinden üzdü. Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

4 Kişi Gözaltında

Olayla ilgili olarak, binanın zemin katında bulunan dükkan sahipleri ve mülk sahiplerinden oluşan 4 kişi gözaltına alındı. Çökme nedeninin, giriş katındaki bir balıkçı dükkanında kolon kesildiği iddialarına odaklanılarak yürütülen soruşturma ile netlik kazanacağı ifade edildi.

“Ekiplerimiz Cansiperane Çalıştı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, facianın ilk saatlerinden itibaren bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları yakından takip etti. Yerlikaya, tüm arama kurtarma ekiplerinin “soluklanmadan ve gece gündüz demeden” çalıştığını vurguladı.

79 Kişilik Binada Ayrıntılı İnceleme

Binada toplam 79 kişinin yaşadığı, adrese dayalı nüfus sistemi ve yapılan görüşmelerle içeride sadece 5 kişinin bulunduğunun kesinleştiği aktarıldı. Bu kişilerin konum bilgileri doğrultusunda yoğunlaşan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyuran Bakan Yerlikaya, enkaz kaldırma çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın, olayla ilgili hukuki süreç başlattığı belirtildi.

Yaşamını Yitirenlere Rahmet, Yaralılara Acil Şifalar

Olayın ardından kamuoyuna yapılan açıklamalarda, yaşamını yitiren çiftin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Sağ kurtarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.