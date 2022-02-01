Çürük Meyveleri Ekonomik Diye Satmaya Başladılar

Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntı, işletmelerin uyguladığı yöntemlerle kendini gösteriyor. Boş baklava, boş tost, boş içli köftenin ardından bir markette ezik ve bir kısmı çürümüş meyvelerin “ekonomik meyve” denerek satılması dikkati çekti. CHP’liler, “Ülkem bunu da gördü” diye isyan etti.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, artan hayat pahalılığına karşı işletmelerin uyguladığı yöntemler gündem olmaya devam ediyor. Düşen alım gücü nedeniyle “ucuz olsun” diye yapılan boş baklava, boş tost ve boş gözlemeden sonra bir markette çürük meyveler “ekonomik meyve” olarak satışa sunuldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta çürük meyvenin kilosu 4.95 TL oldu.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Çıkma sebze, boş baklava, boş tost, boş cüzdan… Şimdi de çürük meyve. O bile 5 lira. Çürük meyvenin ismi ekonomik meyve olmuş… Ülkeyi getirdikleri nokta…” yorumları yaptı.

“Acizlikle karşı karşıyayız”

Milletvekilleri de vatandaşın çürük meyveye muhtaç hale gelmesine tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “AKP, milleti çürük meyveye mahkûm etti. Üretim yok, yatırım yok, işsizlik almış başını gidiyor… Millet boş tosta, boş gözlemeye muhtaç. KDV düşürerek ekonomiyi düzelteceğini zanneden bir acizlikle karşı karşıyayız. Türkiye bunu hak etmiyor” dedi.

“Yazık bu güzel ülkeye”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, “AKP iktidarında, boş baklava, boş tostla tanışan memleket, çürük meyvenin ‘ekonomik meyve’ adı altında satıldığını da gördü. Yazık bu güzel ülkeye…” diye tepki gösterdi.

“Çürük ekonomi modeli”

Sosyal medyada gündem olan bu fotoğraf için CHP PM Üyesi Eren Erdem de, “Hükümetin çürük ekonomi modelinin sonucu olarak; ekonomik meyve adı altında çürük meyve satışı başlamış… Daha neler göreceğiz?” diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise “Ekonomik meyve, diğer adıyla çürük meyve. İşte vatandaşın durumu…” yorumu yaptı. Vekillerin yorumlarına vatandaştan destek geldi.