Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Çürük Meyveleri Ekonomik Diye Satmaya Başladılar

Çürük Meyveleri Ekonomik Diye Satmaya Başladılar
2 views
17 Şubat 2022 - 15:22

Çürük Meyveleri Ekonomik Diye Satmaya Başladılar

Boş tost ve boş baklava ardından sosyal medyada “ekonomik meyve” görüntüsü de gündem oldu.

Çürük Meyveleri Ekonomik Diye Satmaya Başladılar

Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntı, işletmelerin uyguladığı yöntemlerle kendini gösteriyor. Boş baklava, boş tost, boş içli köftenin ardından bir markette ezik ve bir kısmı çürümüş meyvelerin “ekonomik meyve” denerek satılması dikkati çekti. CHP’liler, “Ülkem bunu da gördü” diye isyan etti.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, artan hayat pahalılığına karşı işletmelerin uyguladığı yöntemler gündem olmaya devam ediyor. Düşen alım gücü nedeniyle “ucuz olsun” diye yapılan boş baklava, boş tost ve boş gözlemeden sonra bir markette çürük meyveler “ekonomik meyve” olarak satışa sunuldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta çürük meyvenin kilosu 4.95 TL oldu.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Çıkma sebze, boş baklava, boş tost, boş cüzdan… Şimdi de çürük meyve. O bile 5 lira. Çürük meyvenin ismi ekonomik meyve olmuş… Ülkeyi getirdikleri nokta…” yorumları yaptı.

“Acizlikle karşı karşıyayız”

Milletvekilleri de vatandaşın çürük meyveye muhtaç hale gelmesine tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “AKP, milleti çürük meyveye mahkûm etti. Üretim yok, yatırım yok, işsizlik almış başını gidiyor… Millet boş tosta, boş gözlemeye muhtaç. KDV düşürerek ekonomiyi düzelteceğini zanneden bir acizlikle karşı karşıyayız. Türkiye bunu hak etmiyor” dedi.

“Yazık bu güzel ülkeye”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, “AKP iktidarında, boş baklava, boş tostla tanışan memleket, çürük meyvenin ‘ekonomik meyve’ adı altında satıldığını da gördü. Yazık bu güzel ülkeye…” diye tepki gösterdi.

“Çürük ekonomi modeli”

Sosyal medyada gündem olan bu fotoğraf için CHP PM Üyesi Eren Erdem de, “Hükümetin çürük ekonomi modelinin sonucu olarak; ekonomik meyve adı altında çürük meyve satışı başlamış… Daha neler göreceğiz?” diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise “Ekonomik meyve, diğer adıyla çürük meyve. İşte vatandaşın durumu…” yorumu yaptı. Vekillerin yorumlarına vatandaştan destek geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reuters’tan Çarpıcı Analiz: Dolar Bir Anda YükselebilirReuters’tan Çarpıcı Analiz: Dolar Bir Anda Yükselebilir
Ekonomi Kötü Diyenlerin Oranı Yüzde 76 OlduEkonomi Kötü Diyenlerin Oranı Yüzde 76 Oldu
Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardıDefne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı
Oryantal Didem’e bakmayan Bülent Serttaş’ın klibinde oynattığı model nefes kestiOryantal Didem’e bakmayan Bülent Serttaş’ın klibinde oynattığı model nefes kesti
TURKOVAC gelecek haftadan itibaren tüm devlet hastanelerinde uygulanacak!TURKOVAC gelecek haftadan itibaren tüm devlet hastanelerinde uygulanacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aktaş: Akaryakıtın Litresine Olması Gerekenden 4 Lira Fazla Ödüyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reuters’tan Çarpıcı Analiz: Dolar Bir Anda Yükselebilir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çürük Meyveleri Ekonomik Diye Satmaya Başladılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekonomi Kötü Diyenlerin Oranı Yüzde 76 Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu sezon Avrupa kupalarında Türk voleybolu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin ve Hong Kong’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oryantal Didem’e bakmayan Bülent Serttaş’ın klibinde oynattığı model nefes kesti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TURKOVAC gelecek haftadan itibaren tüm devlet hastanelerinde uygulanacak!
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı!Şubat 17, 2022-3:39 pm
Aktaş: Akaryakıtın Litresine Olması Gerekenden 4 Lira Fazla ÖdüyoruzŞubat 17, 2022-3:27 pm
Reuters’tan Çarpıcı Analiz: Dolar Bir Anda YükselebilirŞubat 17, 2022-3:24 pm
Çürük Meyveleri Ekonomik Diye Satmaya BaşladılarŞubat 17, 2022-3:22 pm
Çin ve Hong Kong’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler…Şubat 17, 2022-2:50 pm
Defne Samyeli’den kızları hakkında açıklama: Annem beni çok sıkardıŞubat 17, 2022-2:47 pm
Oryantal Didem’e bakmayan Bülent Serttaş’ın klibinde oynattığı model nefes kestiŞubat 17, 2022-2:25 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !