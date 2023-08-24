İstanbul’da barajlar alarm veriyor! Doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’da barajlar alarm veriyor. İBB’nin sık sık tasarrufu çağırısında bulunduğu İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü.
Megakent susuzluk tehdidi altında. İSKİ’nin resmi verilerine göre, 24 Ağustos’ta İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 31.25 olarak ölçüldü. Bu oran son 9 yılın en düşük seviyesi.
Barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 14, Büyükçekmece’de yüzde 11, Darlık’ta yüzde 46, Elmalı’da yüzde 21, Istrancalar’da yüzde 18, Kazandere’de yüzde 9, Ömerli’de yüzde 65, Pabuçdere’de yüzde 4, Sazlıdere’de yüzde 15, Terkos’ta ise yüzde 18 olarak kaydedildi.
Son 10 yılın doluluk oranları
İSKİ’nin verilerine göre, 24 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2013’te yüzde 61,9, 2014’te yüzde 16,93, 2015’te yüzde 71,24, 2016’da yüzde 54,57, 2017’de yüzde 64,7, 2018’de yüzde 64,96, 2019’da yüzde 61,59, 2020’de yüzde 49,99, 2021’de yüzde 60,28, 2022’de yüzde 59,94 olarak kaydedildi.