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Ahmet Ercan’dan Marmara depremiyle ilgili ilk değerlendirme: İstanbul ile ilişkisizdir

Ahmet Ercan’dan Marmara depremiyle ilgili ilk değerlendirme: İstanbul ile ilişkisizdir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Aralık 2023 - 16:02

Marmara Denizi’nde önce saat 10.42’de 5.1, 3 dakika sonra ise 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu depremin öncü olduğunu belirtti.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul dahil birçok ilde de hissedilen depremle ilgili ilk değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “10,42’de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya – Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir” dedi.

MARMARA DENİZİ’NDE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42’de Marmara Denizi’nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLDU
Bursa’nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AHMET ERCAN’DAN DEPREMLE İLGİLİ İLK DEĞERLENDİRME
Milyonlarca İstanbulluyu tedirgin eden depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan şu ifadeleri kullandı; “10,42’de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya – Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir.”

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Ahmet Ercan’dan Marmara depremiyle ilgili ilk değerlendirme: İstanbul ile ilişkisizdir
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