Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son dakika… NATO Liderler Zirvesi başladı! Stoltenberg’den flaş Ukrayna açıklaması

Son dakika… NATO Liderler Zirvesi başladı! Stoltenberg’den flaş Ukrayna açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
11 Temmuz 2023 - 15:34

Litvanya’nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi başladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ‘NATO Ukrayna’ya üyelik yolunda açık ve olumlu bir mesaj verecek’ dedi. Genel Sekreter ‘NATO müttefikleri, Rusya’nın yaptıklarını yakından izliyor’ ifadesi ile Moskova’ya da mesaj gönderdi.

NATO Liderler Zirvesi Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek. Zirve’de İsveç’in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.

Açılış konuşması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘Başbakan Kristersson’a hoş geldiniz demek istiyoruz. İsveç’i ve kendisini burada tam bir üye olarak ağırlayacağız’ dedi.

‘Yeni Atlantik alanında planlarımızı uygulayacağız’ diyen Stoltenberg sözlerine şöle devam etti;

‘Bugün burada pek çok karar alacağız daha güçlü bir ittifak adına. Bu da Ukrayna’yı ait olduğu yere yakınlaştıracak’

Stoltenberg yaptığı konuşmada, ‘Açık bir mesaj, ileriye dönük olumlu bir mesaj göndereceğiz. Tebliğdeki metin saatler içinde kamuoyuna duyurulacak” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için “kırmızı çizgi” olduğunu belirtmişti.

RUSYA’YA MESAJ: YAKINDAN İZLİYORUZ

Stoltenberg, Belarus’ta nükleer silah konuşlandırdığını açıklamasına rağmen Rusya’nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmediğini söyledi ve ekledi;

‘Rusya’nın nükleer retoriği pervasız ve tehlikeli. NATO müttefikleri, Rusya’nın yaptıklarını yakından izliyor’

İsveç’in üyeliğine de değinen Stoltenberg, ‘TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu, Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. Türkiye’nin de onayı ile ana meseleyi de çözmüş olacağız’ dedi.

NATO Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç’in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prenses Diana’nın en büyük hayalini gelini gerçekleştirecek! Ölmeden önce son isteğiydiPrenses Diana’nın en büyük hayalini gelini gerçekleştirecek! Ölmeden önce son isteğiydi
YEDİKLERİMİZE BAKINIZYEDİKLERİMİZE BAKINIZ
Selden etkilenen iller için ‘Acil Destek Kredisi! 300 bin liraya kadar…Selden etkilenen iller için ‘Acil Destek Kredisi! 300 bin liraya kadar…
Emekli milletvekillerinin aylıklarına düzenleme! 14 bin TL daha arttı…Emekli milletvekillerinin aylıklarına düzenleme! 14 bin TL daha arttı…
Osman Kavala’dan Yargıtay Tebliğnamesi’ne tepkiOsman Kavala’dan Yargıtay Tebliğnamesi’ne tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gizli toplantıda tüyler ürperten emir! ‘Zelenskiy’nin kellesini getir’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prenses Diana’nın en büyük hayalini gelini gerçekleştirecek! Ölmeden önce son isteğiydi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… NATO Liderler Zirvesi başladı! Stoltenberg’den flaş Ukrayna açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YEDİKLERİMİZE BAKINIZ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selden etkilenen iller için ‘Acil Destek Kredisi! 300 bin liraya kadar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli milletvekillerinin aylıklarına düzenleme! 14 bin TL daha arttı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Osman Kavala’dan Yargıtay Tebliğnamesi’ne tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emniyet’ten ‘Halil Falyalı’ uyarısı! ‘Dört kişilik infaz ekibi Türkiye’de…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası rezervleri belli oldu! Bakan Şimşek duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Euro, 29 lirayı geçerek rekor kırdı
SON DAKİKA HABERLERİ
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !