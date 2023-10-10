HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular

İsrail ile HAMAS’ın şiddetli çatışmaları devam ederken, savaşın boyutu da giderek büyümeye başladı. Havadan yapılan saldırıların yanı sıra denizden de devam eden bombardımana kara harekatının da eklenmesi bekleniyor.Bunlar yaşanırken HAMAS’ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze’de ürettiği bir hava savunma sisteminin görüntülerini yayınladı. Açıklamada, Muteber 1 adı verilen hava savunma sisteminin Aksa Tufanı harekatı sırasında İsrail savaş uçaklarına karşı kullanıldığı belirtildi.
Al Jazeera, El Kassam Tugayları’nın yayınladığı bir videoda söz konusu silahın kullanıldığını ve havadaki hedefin vurulduğunu hatırlattı.Sosyal medyada paylaşılan bir başka videoda ise, yeraltında binlerce tünelin bulunduğu Gazze’deki füze stokları göze çarptı. Ucu ucuna sıralanmış onlarca füzeyle açılan kaydın devamında HAMAS üyelerinin füzeleri çoklu fırlatma rampasına taşıdığı görüldü. Video, Gazze’den İsrail’e doğru ateşlenen füzelerle sona erdi.BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, bugün yayımlanan analizinde İsrail’in Gazze’ye gerçekleştireceği muhtemel bir kara operasyonunun HAMAS tehdidini ortadan kaldırmayacağını belirtti.
HAMAS’ın silahlı kanadının (İzzeddin El Kassam Tugayları) yaklaşık 30 bin savaşçıdan oluştuğunu aktaran Gardner, “Onlar, Gazze’nin tünellerini, mahzenlerini, sığınaklarını ve arka sokaklarını işgalcilerden daha iyi biliyor” dedi.