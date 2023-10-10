HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular

İsrail ile çatışma halinde olan HAMAS’ın yer altındaki tünellerde tuttuğu silahlar ortaya çıktı. Tünellerin silah ve füzelerle dolu olduğu görülürken, İsrail’e adeta gözdağı verildi.