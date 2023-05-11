Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak, yurt dışı oyları geçerli sayılacak mı?

Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak, yurt dışı oyları geçerli sayılacak mı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
11 Mayıs 2023 - 16:15

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Peki Muharrem İnce’ye yurt dışı ve gümrük kapılarında verilen oylar ne olacak? 14 Mayıs’taki seçimde kullanılacak oy pusulalarında Muharrem İnce yer alacak mı, verilen oylar geçerli sayılacak mı? İşte merak edilenler ve yanıtları…

Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak, yurt dışı oyları geçerli sayılacak mı?

 

14 Mayıs’ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ile birlikte aday olan, oy pusulasında da yer alan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yurt dışındaki Türkiye vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerde ve gümrük kapılarında kullandıkları oy pusulasında ise Muharrem İnce seçeneği de yer alıyordu. Peki, Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak, geçerli sayılacak mı?

MUHARREM İNCE’YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce’ye verilen oylar geçerli olacak.

14 Mayıs’ta kullanılacak pusulalarda ise İnce’nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.

İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.

İNCE’NİN ÇEKİLME SÜRECİ

Dün Memleket Partisi’nin Manisa ve İzmir’de düzenlemeyi planladığı mitingler ertelenmişti.

Partiden yapılan açıklamada, İnce’nin rahatsızlığı nedeniyle yapılamadığı duyurulmuştu.

Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan İnce, FETÖ tarafından sahte dekont ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti.

Bugün kameralar karşısına geçen İnce, “‘Saraydan para aldı çekilemez.’ diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.” açıklamasını yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim haftası tatil mi olacak? Bakan Özer’den açıklamaPazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim haftası tatil mi olacak? Bakan Özer’den açıklama
Avcılar’da sergilenen TOGG’a büyük ilgi: Bir vatandaş ön kaportasını öptüAvcılar’da sergilenen TOGG’a büyük ilgi: Bir vatandaş ön kaportasını öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
Süper Lig’in en değerlisi Galatasaraylı Zaniolo oldu, Ferdi Kadıoğlu takipteSüper Lig’in en değerlisi Galatasaraylı Zaniolo oldu, Ferdi Kadıoğlu takipte
HÜDA PAR’ın kapatılması için Yargıtay’a başvuru!HÜDA PAR’ın kapatılması için Yargıtay’a başvuru!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak, yurt dışı oyları geçerli sayılacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu’dan Muharrem İnce’ye çağrı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim haftası tatil mi olacak? Bakan Özer’den açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten DEAŞ operasyonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avcılar’da sergilenen TOGG’a büyük ilgi: Bir vatandaş ön kaportasını öptü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süper Lig’in en değerlisi Galatasaraylı Zaniolo oldu, Ferdi Kadıoğlu takipte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Muharrem İnce adaylıktan çekileceğini açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HÜDA PAR’ın kapatılması için Yargıtay’a başvuru!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !