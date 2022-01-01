Cahide’nin Gerçek Müdavimleri

Cahide’nin Gerçek Müdavimleri

İstanbul Eğlence Sektörünün Çok İyi Tanırım Yıllarca Gece Muhabirliği Yaptığım İçin garsonundan Komisinde Müdüründen Patrona Kadar Herkesi İyi Bilirim

Uzun Bir Süredir Gece Eğlencesine Çıkmamaştım biliyorsunuz pandemi İlleti Öyle Yayıldı ki Bir Çok Mekan Kapıların Aylarca Senelerce Açmadı Bir Çok Garson, Komi, Aşçısı ve Müdür İşsiz Kaldı Perişan Oldular Ama Eğlence Sektörü Tekrar Hayata Döndü şükürler Olsun Tabi ki İstanbul Bir Çok Mekanın Artık Adının On Yıldızlı Mekan Haline Getirdiler Tabi Yıllardır Eğlence Sektöründe Adını sık duyduğumuz Günay Vardı Günay Abi İyi Bir Patron İyi Bir Dosttu Allah Rahmet Etsin vefat Etti Ölmeden Önce Ekonomik Kriz Yasadığı İçin İki Kardeş Olan Bayram Ve Vahit Kardeşlere Sattı Bu İki Kardeş de Günay Biriktiği Yolda Alıp Götürdüler Onlarda Sevilen İki Kardeş Oldular Eğlence Sektöründe Maksim Gazinoları Bu İşlerin Büyük Vitrinliğini Yıllarca Yaptı Allah Rahmet Eylesin Fahrettin Aslan Boşuna Kral Dememişlerdir.

Cahide Plas Müdavimleri

Eğlence Sektörünün Yaramaz Çocuğu Olarak Tanınan Herkesin Çok Sevdiği İzzet Capa Tanımıyon Yok Gibi Keskin Sözleri Drüstlüğüle Tanınan Sektörün Bir Numaralı İsmi Ellen Attığı Bütün Mekanları Marka Yaparak Büyüten Bir Patron Yıllar Öncesinde Tanırım Abisi Bile Kiskanırdı İzzeti Bilen Bilir Ben Çok İyi Bilirim Başarılı Başarıya El Attı Tabi ki Tek Değil Onun Yardımcıları Müdürü Barış Demirtaş Ve Burak Kılıç Bu İki İşe İzzet Çapa İle Birlikte Hangi Mekan El Attılarsa İstanbul Elit Mekanın Haline Getirdiler Çok Başarılı Müdürler Geçtiğimiz Günlerde Maslak 1453 De Yeni Açılan Cahide Plas Açılışını Duymuşdum Medyaya Günlerce Haber Olmuştu İstanbul Böyle Büyük Çok Modern Bir Mekan Olduğunun Okumuştum Tabi ki İzzet Çapa Müdürleri Barış Demirtaş Ve Burak Kılıç Varsa Olmuştur Demiştim Geçtiğimiz Salı Günün Mekan Gittim Muhteşem Bir Mekan Garsonlar Komileri Beyaz smokinleri Karşılamaları Mekan Büyük Bir Show Plas Haline Gelmiş Dansçıları Muhteşem Olmuştu Barış İle Sohbet Ettik Bir Çok Ünlü İsim ve Sahne Aldığını Mekanda İzzet Çapa Ve Şehmus Şerbetçi İle Birlikte İşletme Açtıklarını Söyleyen Cahide Müdürü Barış Demirtaş Yaz Sezonda Daha Büyük sürprizlerin Olacağını Belirti. Cahide Nıon Gerçek Müdavimleri Oraya Mekan Yapan Barış Demirtaş Ve Burak Kılıç Tabi ki Eğlence Sektörünün Yaramaz Çocuğu İzzet Çapa İle Birlikte Niye Mekanları Mekan Yapmışlar Bu Muhteşem Mekan Bayıldım Doğrusu

birbirinden ünlü sanatçıların sahne performanslarına ev sahipliği yapacak olan mekanın şov ekibine, Cirque Du Soleil’den gelen dansçılar da katılmış. Dünya çapında özel gösteriler hazırlayan dansçıların, ‘Harikalar Diyarı’ kavramına yepyeni bir anlam katacağı konuşuluyor.

Pandemi sebebiyle uzun bir mola veren gece hayatı şimdilerde eski günlerine geri dönmeye çalışıyor. Saat 00:00’da müzik yasağının devreye girdiği düşünüldüğünde müzik etkinliklerinin erken saate çekildiği veya biraz esnetildiği gözlemleniyor. Ancak dev metropol her şeye rağmen eğlence sektöründe yeni yatırımları görebiliyoruz. Bunlar arasında geçen sene açılması planlanan fakat son kapanmaya denk gelen Cahide Palazzo, 2021 Ekim ayı içerisinde açıldı. Maslak 1453 içerisinde yer alan Cahide Palazzo, görkemli dekoru, benzersiz şovları ve sahnesinde ağırladığı önemli isimlerle modern bir gazino atmosferi sunacak.

Esnaf ve Balkabağa gibi yeni nesil meyhanelerin olduğu 1453 Maslak, gece mekanı üretmeye çok müsait bir yapı sunuyor. Cahide’de yeni ve belki de en önemli projesinde bu bölgeyi seçmiş. Salı’dan, Cumartesiye haftanın 5 günü açık olan mekanda Serkan Kaya, Volkan Konak, Gülşen gibi isimler yer alacak. Yemekli program sırasında tanıdığımız Cahide şovlarına da yer verilecek. Dev heykeller ve büstler arasında yürüyen merdivenlerden girilen mekan, benzersiz dekoru ile misafirlerini fantastik bir dünyaya götürüyor. Son teknoloji kullanılan sahnesi, şık atmosferinde Cahide Palazzo mutlaka deneyimlenmesi gereken ve modern gazino ortamı sunuyor.

Üst katları loca olan mekanda yemekli programların fiyatı ise çıkan sanatçıya göre değişiyor. Örneğin Cuma günleri sahne alan Serkan Kaya’da sahne kişi başı 1.000-3.000 TL arası fiyatlar sahneye yakınlığa göre belirleniyor. Bu fiyata dahil olan menü ise meze, arasıcak ve ana yemekten oluşurken, bira ve şarap sınırsız, rakı ise 4 kişiye 1 büyük eşeklinde sunuluyor. Saat 20:00 itibarı ile açılan mekanda, 21:30 itibarı ile şovlar başlarken, canlı müzik 22:30’da başlıyor. Yıl boyunca yerli ve yabancı isimleri sahnesinde ağırlayacak olan Cahide Palazzo, şehrin önemli eğlence merkezlerinden birisi olacak.

Adres: Maslak Mah Taş Yoncası Sok, Maslak 1453 Cd No:1-H D:B30, 34367 Sarıyer/İstanbul

Telefon: (0212) 706 78 90

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