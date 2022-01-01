Mine Mutlu’nun hayatı diziye konu olmuştu… Mine Mutlu’nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!

Mine Mutlu’nun hayatı diziye konu olmuştu… Mine Mutlu’nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!

Filmleriyle bir döneme damgasını vuran ve 1990 yılında vefat eden Mine Mutlu’nun hayatı bir diziye konu oldu. Ancak nerhum sanatçı Mine Mutlu’nun ailesi bu durumdan rahatsızlık duydu. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha, dijital platformda yayınlanan bir dizide Selin Şekerci tarafından canlandırılan karakterin annesi olduğunu söyleyerek, dizi yüzünden Mine Mutlu’nun yaşadığı ve bilinmesini istemediği olayların paylaşıldığını belirtip manevi değerlere saldırıda bulunulduğunu vurguladı. Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha, “Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim” dedi

Filmleriyle bir döneme damgasını vuran ve 1990 yılında vefat eden Mine Mutlu’nun hayatı bir diziye konu oldu. Ancak Mutlu’nun ailesi bu durumdan rahatsızlık duydu.

Mutlu’nun kızı Büşra Çulha, “Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim” dedi