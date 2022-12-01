Musk’tan Apple’a ziyaret: “Yanlış anlaşılmayı çözdük”

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Apple CEO’su Tim Cook ile görüştüğünü açıkladı.

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Apple’ın genel merkezine gittiğini ve Apple CEO’su Tim Cook ile görüştüğünü açıkladı.

Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Diğer şeylerin yanı sıra, Twitter’ın potansiyel olarak App Store’dan kaldırılmasıyla ilgili yanlış anlaşılmayı çözdük. Tim, Apple’ın bunu asla göz önünde bulundurmadığını biliyordu” dedi.

Elon Musk, pazartesi günü yaptığı paylaşımlarda Apple’ı sansürle suçlamış ve uygulama mağazasında yapılan satışlardan pay alması da dahil politikalarını sert eleştirmişti.

Musk, “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” ifadesini kullanmıştı. Musk, Apple’ın Twitter’ı App Store’dan kaldırması halinde kendi akıllı telefonlarını üreteceğini söylemişti.