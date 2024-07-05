16 ilde IŞİD operasyonu: 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, IŞİD terör örgütüne yönelik 16 ilde eş zamanlı düzenlenen “BOZDOĞAN-48” operasyonlarında 45 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Operasyonlar, Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda çok miktarda döviz, Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek,” ifadelerine yer verildi.
Bakan, emniyet güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığı vurgularken, operasyonların ayrıntılarına dair ek bilgilerin güvenlik soruşturması tamamlandıkça kamuoyu ile paylaşılacağı belirtti.