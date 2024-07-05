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16 ilde IŞİD operasyonu: 45 şüpheli yakalandı

16 ilde IŞİD operasyonu: 45 şüpheli yakalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Temmuz 2024 - 9:22
Bakan Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Bozdoğan-48” operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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