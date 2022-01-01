PINAR SOYKAN MÜZİK LİSTELERİNİ “ZİNCİR”LEYECEK 2022’Yİ “ZİNCİR” LE KAPATACAK

Bu yıl yayınladığı “Bilemedim” ve “Mış Gibi” şarkılarıyla haftalarca radyo & tv listelerinde zirve hakimiyeti sürdüren güzel şarkıcı Pınar Soykan, 2022 yılına “Zincir” şarkısıyla veda edecek.

Sözü Habil Ceyhan’a müziği Murat Güneş’e ait şarkının aranjörlüğünü ise Esad Fidan üstlendi. “Müzik listelerini şarkının da adı gibi uzun süre zincirleyeceğim” diyen Soykan’ın klibi için yönetmen koltuğunda başarılı stil danışmanı Tarık Gül oturdu.

Şarkının sözleri ve ritmine göre seçilen kıyafetlerle oluşturulan imajı ile Soykan, izleyicilere dingin ve fresh bir proje sunuyor.