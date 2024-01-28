CHP’nin ‘ittifaksız seçim’ planı ortaya çıktı! ‘Taban ittifakına güveniyoruz…’

CHP ile İYİ Parti, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile bir iş birliği olmayacağı ortaya çıktı. CHP’li bir yönetici, konu ile ilgili “Taban ittifakına güveniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Yerel seçimler yaklaşırken ittifak görüşmelerinde de sona geliniyor. AK Parti-MHP ittifakı tamamlanırken AK Parti ayrıca HÜDA-PAR, BBP ve DSP ile de görüşmeler yaptı. Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
Muhalefet cephesinde de CHP ile İYİ Parti, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile bir iş birliği olmayacağı ortaya çıktı. CHP’nin DEM Parti ile görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı ise gelecek hafta belli olacak. DEM Parti İstanbul kararını henüz vermedi ama her iki partiden birçok yönetici aday çıkarılmasının büyük sürpriz olmayacağını konuşuyor. Eğer tablo böyle olursa İstanbul’da mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu sadece partisinin desteği ile seçime girecek.
Peki ittifaksız seçimi kazanmak mümkün olur mu? Gazete Duvar’ın ‘Duvar Arkası’ bölümünde yer verilen CHP’li bir yönetici bu soruyu şöyle yanıtlıyor:
“Her partinin kendi adayını çıkarma hakkı var. Biz bir yerde aday çıkarırken İYİ Parti’ye, DEM Parti’ye güvenerek çıkarmıyoruz. İstanbul zaten bizim yönettiğimiz bir belediye. İmamoğlu şu anda Türkiye’nin en güçlü siyasi figürlerinden biri. Diğer muhalefet partileri aday çıkarırsa tüm seçmenleri o adaylara mı oy verir yoksa başka tercihler mi yaparlar, bunu bilemeyiz. İş birliği görüşmeleri nasıl sonuçlanır bilmiyoruz ama seçmen nezdinde iş birliği, ittifak arayışına engel bir durum yok. Taban ittifakına güveniyoruz.”