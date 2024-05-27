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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Tatilciler bu sorunun yanıtını merak ediyor

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Tatilciler bu sorunun yanıtını merak ediyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2024 - 15:42

Kurban Bayramı için sayılı günler kala bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu oldu. Turizmciler ve tatile çıkmayı bekleyen vatandaşlar tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Turizmciler tatilin 9 gün olmasını istiyor.

Kurban Bayramı tatili normal şartlarda arife günü olan 15 Haziran’da başlayacak. Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran’da okulların kapanması ile milyonlarca vatandaşın tatile çıkması beklenirken bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.

Avrupa Şampiyonası’nın 14 Haziran’da başlayacak olması nedeniyle yabancı turist beklentisinin düşmesi, turizmcilerin yerli turistlere yönelmesine neden oldu. Bu nedenle sektör temsilcileri bayram tatilinin 9 güne çıkmasını istiyor.

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir karar çıkmadı.

“20-21 HAZİRAN GÜNLERİ DE RESMİ TATİL OLSUN”

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde bu yıl sezon açılışını Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri olmak üzere üç bayramla yaptıklarını hatırlatarak, “Haziran ayında yüksek sezon başlıyor. Yüksek sezon açılışını da okulların tatil edilmesi ve Kurban Bayramı ile yapacağız. Okulların kapacak olması nedeniyle Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi hükümetimizden Kurban Bayramı tatilinin de 15 Haziran’dan 23 Haziran’a, aradaki 20-21 Haziran perşembe ve cuma günlerinin de resmi tatil şeklinde toplam 9 gün tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. 9 günlük bayram tatili beklentimiz var. Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır” dedi.

’31 MAYIS’A KADAR BAYRAM İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR’

Kurban Bayramı döneminde iklim şartlarının çok daha iyi olacağına dikkati çeken Kavaloğlu, “Özellikle Antalya’da tam mevsimi. Okulların kapanmasına denk gelmesi de çok avantajlı. Ayrıca Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası sebebiyle Almanya’dan turist sayısında bir miktar azalma bekliyoruz. Kurban Bayramı tatili de bu eksikliği kapatacak gözüküyor. Birçok otelde bayram tatili rezervasyonları için 31 Mayıs’a kadar bayram indirimi devam ediyor. Dolayısıyla yüzde 10-25 arasında indirimlerden yararlanılabilir. Bir de son dönemde Romanya’dan kimlik kartıyla giriş yapılması, bu pazarı da gelişmekte olan diğer büyük pazarlar seviyesine getirecektir” diye konuştu.

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