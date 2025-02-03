PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA İTİRAZ: “CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRÜLDÜ” VURGUSU

Pınar Gültekin Davasında Yeni Gelişme: Yargıtay Başsavcılığı Karara İtiraz Etti

Muğla’da 2020 yılında vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulması büyük tepki çekmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek Avcı’nın canavarca hisle kasten öldürme suçundan ceza alması gerektiğini savundu.

Yargıtay’ın Bozma Kararı ve Tepkiler

Pınar Gültekin’in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, genç kadını boğarak öldürdüğünü, cesedini bir varile koyup yaktığını ve üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, sanığın “canavarca hisle öldürme” suçunu işlemediğine hükmetmişti.

Bu karar, Gültekin ailesi başta olmak üzere kamuoyunda büyük infiale neden oldu. Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Diri diri yakılan bir insanın canavarca hisle öldürülmediğini iddia etmek, hukuka ve vicdana sığmaz.” ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan Karara İtiraz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin verdiği bozma kararına itiraz etti. Başsavcılık, Cemal Metin Avcı’nın tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçunu işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanmasını talep etti.

İtirazda, Avcı’nın Pınar Gültekin ile evlilik dışı bir ilişkisi olduğu, ilişkisinin ortaya çıkmasından endişe ederek cinayeti planladığı ve bu kararında ısrarcı olduğu vurgulandı. Başsavcılık, olayın “tasarlanmış ve canavarca hisle işlenmiş bir cinayet” olduğunu ifade etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Son Kararı Verecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenecek. Daire, sanık hakkında daha önce verdiği bozma kararını kaldırarak, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onaylayabilir.

Adaletin Sağlanması Bekleniyor

Kadın cinayetlerine karşı duyarlılığın arttığı Türkiye’de, bu davada verilecek karar büyük önem taşıyor. Kamuoyu, hukukun en ağır şekilde işlemesini ve Pınar Gültekin’in ailesine adaletin sağlanmasını bekliyor.