Hemşire, mesai arkadaşının evinde ölü bulundu

Sivas’ta hemşire Hilmi Tunahan Tosun (32), mesai arkadaşı olan hemşire E.C.’nin evinde ölü bulundu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakımda görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) aynı birimde çalışan hemşire arkadaşı E.C.’nin evine gitti. Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu.
Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C ise bir süre sonra Tosun’un uyuduğu odaya gitti. Tosun’u hareketsiz halde gören ve uyandıramayan E.C., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Tosun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.