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Hemşire, mesai arkadaşının evinde ölü bulundu

Hemşire, mesai arkadaşının evinde ölü bulundu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Kasım 2023 - 12:40
Sivas’ta görev yapan hemşire Hilmi Tunahan Tosun, mesai arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

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