RUSYA’DAN UKRAYNA’YA SALDIRI! CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

RUSYA’DAN UKRAYNA’YA YOĞUN SALDIRI: 6 ÖLÜ, 16 YARALI
Rusya’da Ukrayna’ya yapılan saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı .
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski , gece saatlerinde meydana gelen saldırılarda büyük hasarın meydana geldiğini açıkladı.
POLTAVA, HARKOV VE SUMİ HEDEF ALINDI
- Poltava şehrine düzenlenen füze saldırısında bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı , 21 kişi kurtarıldı .
- Harkov’da İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan saldırıda 1 kişinin hayatı kaybedildi .
- Sumi bölgesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti .
SALDIRILAR ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE HASARA YOL AÇTI
Rusya’nın gerçekleştirdiği hava saldırıları, Kiev, Hmelnitski, Zaporijya ve Odessa bölgelerinde de büyük hasara neden oldu. Stratejik noktalar hedef alınırken, altyapı tesislerinin zarar gördüğü görüldü.
Saldırılarla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.