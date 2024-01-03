Şanlıurfa’da Uyuşturucu taciri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen B.C. isimli şahsı takibe aldı. Şüpheli şahıs, narkotik ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 2.97 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.