Pentagon 2026 Bütçesinde PKK/YPG için Fon Ayırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2026 mali yılı bütçesi kapsamında Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadele gerekçesiyle terör örgütü PKK/YPG’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye’nin güneyindeki muhalif gruplar için toplam 130 milyon dolarlık bütçe talebinde bulundu.

Pentagon’un bütçe talebine göre, bu fon kapsamında SDG ve Suriye’nin güneyinde DEAŞ’a karşı savaşan muhalif grupların eğitimi, ekipmanı ve maaşları için mali destek sağlanacak. Bu çerçevede, SDG için 110 milyon dolar, Suriye’nin güneyindeki gruplar için ise 20 milyon dolar ayrılması planlanıyor.

Bütçe belgelerinde, bu destek ile “DEAŞ’a karşı mücadele kapasitesinin sürdürülmesi” hedefleniyor. Pentagon, destek verilen grupların, sahada istikrarın sağlanmasında ve DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasını engellemede kilit rol oynadığını öne sürüyor.

ABD, SDG’ye daha önceki yıllarda da benzer gerekçelerle milyarlarca dolarlık destek sağlamış, bu destek Türkiye tarafından terör örgütü PKK/YPG’ye dolaylı destek olarak değerlendirilmişti.

Yeni bütçe talebinin, Kongre tarafından onaylanması halinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.