Günde 1000 Afgan Kaçak Yollardan Türkiye’ye Giriyor

Taliban nüfuz alanı genişledikçe Afganistan’dan İran ve Pakistan yönüne göç dalgası başlarken, Afganların İran’dan sonraki ikinci durağı ise Türkiye. ABD’nin Afganistan’dan çekilmeyi hızlandırmasıyla Türkiye’ye yönelik Afgan göçünde gözle görülür artış oldu. Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, günde 500 ile 1000 arasında Afganın yasadışı yollardan Türkiye’ye geçiş yaptığı öğrenildi.

İran üzerinden Türkiye’ye ulaşan Afganların çoğu 16 ile 25 yaşları arasında erkeklerden oluştuğu, bir aylık yaya olarak yaptıkları yolcuğun ardından Türkiye’ye geldikleri kaydedildi. Suriyelilerden sonra Türkiye’de 500 bini aşan sayı ile en çok Afgan göçmen-sığınmacı bulunuyor. Resmi rakamlara göre, 2020 yılında sadece Van üzerinden Türkiye’ye giriş yaparken yakalanan sığınmacı sayısı 500 bin oldu. Yakalanan Afganlar başta Erzurum olmak üzere çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine alınıyor, buradan da Erzurum, Ağrı, Gaziantep ve İzmir’den Kabil’e düzenlenen seferlerle ülkelerine geri gönderiliyor.