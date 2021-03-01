Günde 1000 Afgan Kaçak Yollardan Türkiye’ye Giriyor

“Taliban’dan korkuyorlar”
Hürriyet’in haberine göre, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır’ın verdiği bilgiye göre, Taliban’ın zaferi halinde cezalandırılmaktan korkan memurlar, bir süredir Türkiye’ye gelmenin yollarını arıyor.
Düzensiz göç yöntemlerine başvurmak yerine sağlık turizmi, konut alımı, eğitim gibi alternatifleri deneyen bu kişilerden çok azı şu ana dek vize alabilmiş. “Afganistan’da Kabil hükümetinin dayanamayacağı endişesi var ve bu durum insanları göç etmeye itiyor. Bunlar arasında Kabil hükümetinin memurları, öğrenciler, yüksek düzeyli çalışanlar da var” diyen Çorabatır, bu kişilerin geçmiş yıllardaki örneklerde olduğu gibi ülkeleri karayoluyla aşarak Türkiye ve oradan da Avrupa’ya gitmeyi denemek yerine, bir şekilde vize alarak Türkiye’de güvenli bir gelecek kurmak istediklerini söylüyor. Özellikle sağlık ve eğitim turizmine yönelik ciddi bir ilgi olduğunu anlatan Çorabatır, ancak Türkiye’nin Afganistan’dan yapılan başvurulara çoğunlukla olumsuz yanıt verdiğini belirtiyor.