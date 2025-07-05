TEKSAS’TA SEL FELAKETİ: 24 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA ÇOCUK KAYIP

TEKSAS’TA SEL FELAKETİ: EN AZ 24 ÖLÜ, KAYIP ÇOCUKLAR ARANIYOR

ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Özellikle Kerr ve Kendall ilçelerinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen taşkınlar sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayboldu.

Yetkililer, Guadalupe Nehri kıyısındaki Camp Mystic adlı yaz kampında kalan 23’ten fazla çocuğun kayıp olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, helikopterler ve dronlar eşliğinde bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Şu ana kadar 237 kişi kurtarıldı, ancak kayıp çocuklara ulaşılamadığı bildirildi.

Kerr County Şerifi Larry Leitha, bölgenin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Teksas Valisi Greg Abbott ve federal yetkililer, selden etkilenen bölgelere tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde bölgede yeniden sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.