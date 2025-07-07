Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Sayısı 8’e Yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazından etkilenen askerlerden üçünün daha şehit olduğunu duyurdu. Böylece bölgede şehit olan asker sayısı sekize yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 6 Temmuz 2025 tarihinde, bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir.”

MSB, şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır; tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklere ise acil şifalar diledi.