RAHMİ KOÇ, “ŞEYTAN MARKA GİYER” FİLMİNİN ÜNLÜ MALİKANESİNİ SATIN ALDI

RAHMİ KOÇ, “ŞEYTAN MARKA GİYER” FİLMİNİN ÜNLÜ NEW YORK EVİNİ SATIN ALDI

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, dünyaca ünlü “Şeytan Marka Giyer” (The Devil Wears Prada) filminde kullanılan ikonik New York malikanesini satın aldı. Manhattan’ın en prestijli bölgelerinden biri olan Upper East Side’da yer alan bu lüks malikane, 26,5 milyon dolara (yaklaşık 1,1 milyar TL) el değiştirdi.

Alım işlemi, gizlilik esasına dayalı olarak kurulan 129 East 73rd Street Corp adlı bir şirket aracılığıyla gerçekleştirildi. Şirketin başında ise Koç Ailesi’nin Amerika’daki yatırımlarını yöneten isim olan İbrahim Güldiken bulunuyor.

1906 yılında inşa edilen malikane, 7 yatak odası, 6 banyo, büyük bir kütüphane ve özel bahçesiyle dikkat çekiyor. Malikane, filmde Miranda Priestly karakterinin evi olarak hafızalara kazınmıştı.

Edinilen bilgilere göre Rahmi Koç, bu evi yatırım amaçlı değil, kişisel kullanım için satın aldı. Malikane önümüzdeki süreçte özel olarak restore edilip dekore edilecek.