Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…

En son şarkıcı Edis ile yaptığı cesur dans ile adından söz ettiren Zeynep Bastık, söylediği şarkılarla birçok kişinin gönlünü kazandı. Hal böyleyken Zeynep Bastık hayranları da Bastık’ın geçmişini araştırmaya başladı. İşte Zeynep Bastık’ın eski hali…

8 Temmuz 1993’te Çanakkale doğumlu Zeynep Bastık, 2010’da İzmir’de cover grubu “Jackpot” ile profesyonel müziğe başladı.

2012’ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı.

Bir süre Anadolu Ateşi’nde dansçı olarak da yer aldı.

Murat Dalkılıç’ın “Lüzumsuz Savaş” adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç’ın vokalistliğine üç yıl devam etti.

Dalkılıç’ın desteğiyle ilk teklisi “Fırça”yı 2014 yılında yayımladı.

Ardından Dalkılıç’ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti.

Rapçi Ezhel’in “Felaket” adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover’lar tanınmasında etkili oldu.

Anıl Piyancı ile birlikte 2019’un Haziran ayında “Bırakman Doğru mu?” isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı. 2019’da Adidas’ın, 2020’de ise Elidor’un reklam yüzü oldu.

2021’de ise Exxen’de yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sundu. 2021’de Tolga Akış ile evlendi. Ağırlıkla akustik ve elektronik müzik icra eden Zeynep Bastık’ın bu yükselişi gözlerden kaçmazken, geçmişine dair de araştırmalara başlandı.

Estetikli güzeller arasında bulunan Zeynep Bastık bunun yanı sıra ’emo’ tarzıyla da şoke etti. Zeynep Bastık’ın estetiksiz hali….

İşte bu da Zeynep Bastık’ın ’emo’ moda akımına ayak uydurduğu zamanlarda çekildiği fotoğrafı.