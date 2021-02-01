Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…
1 views
27 Ekim 2021 - 15:44

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…

En son şarkıcı Edis ile yaptığı cesur dans ile adından söz ettiren Zeynep Bastık, söylediği şarkılarla birçok kişinin gönlünü kazandı. Hal böyleyken Zeynep Bastık hayranları da Bastık’ın geçmişini araştırmaya başladı. İşte Zeynep Bastık’ın eski hali…

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 1

 

8 Temmuz 1993’te Çanakkale doğumlu Zeynep Bastık, 2010’da İzmir’de cover grubu “Jackpot” ile profesyonel müziğe başladı.

2012’ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı.

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 3

Bir süre Anadolu Ateşi’nde dansçı olarak da yer aldı.

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 4

Murat Dalkılıç’ın “Lüzumsuz Savaş” adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç’ın vokalistliğine üç yıl devam etti.

Dalkılıç’ın desteğiyle ilk teklisi “Fırça”yı 2014 yılında yayımladı.

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 6

Ardından Dalkılıç’ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti.

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 7

Rapçi Ezhel’in “Felaket” adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover’lar tanınmasında etkili oldu.

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 10

Anıl Piyancı ile birlikte 2019’un Haziran ayında “Bırakman Doğru mu?” isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı. 2019’da Adidas’ın, 2020’de ise Elidor’un reklam yüzü oldu.

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 13

2021’de ise Exxen’de yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sundu. 2021’de Tolga Akış ile evlendi. Ağırlıkla akustik ve elektronik müzik icra eden Zeynep Bastık’ın bu yükselişi gözlerden kaçmazken, geçmişine dair de araştırmalara başlandı.

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 16

Estetikli güzeller arasında bulunan Zeynep Bastık bunun yanı sıra ’emo’ tarzıyla da şoke etti. Zeynep Bastık’ın estetiksiz hali….

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 18

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 19

İşte bu da Zeynep Bastık’ın ’emo’ moda akımına ayak uydurduğu zamanlarda çekildiği fotoğrafı. 

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 21

Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti... - Sayfa 22

 

 

 

 

 

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak PaylaştıBennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek HoplattıMelis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben taarruzdayım! Çarpıcı açıklamalar: Biden ile görüşme, 10 büyükelçi, CHP ve HDP’nin ‘hayır’ oyu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil’in ‘aşık’ pozu yürek hoplattı!
SON DAKİKA HABERLERİ
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez KonuştuEkim 27, 2021-4:17 pm
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Ekim 27, 2021-3:12 pm
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek HoplattıEkim 27, 2021-3:07 pm
Çıplak Pozları İfşa Oldu !Ekim 25, 2021-2:32 pm
Fenerbahçe Derneklerine Bedava BiletEkim 25, 2021-2:22 pm
Tuba’yı Yıkan Ölüm HaberiEkim 25, 2021-10:40 am
Avukat Kadına Taciz Cezasız KalmadıEkim 25, 2021-10:17 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !