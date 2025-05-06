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ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece “kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Şüpheli cezaevine gönderildi.Olay, Atatürk Kültür Merkezi’nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından yaşanmış, Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Tengioğlu polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Yapılan sorgulamada Tengioğlu’nun geçmişte çocuklarını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis aldığı ve 2020’de şartlı tahliye ile serbest kaldığı ortaya çıktı. Başsavcılık, şahsın siyasi bir bağlantısı olmadığını ve herhangi bir örgütle ilişkisine dair veri bulunmadığını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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